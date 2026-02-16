Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens
Tagesperformance: -6,07 %
Platz 1
Performance 1M: -9,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 2
Performance 1M: -10,07 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 3
Performance 1M: +18,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt sachliche Skepsis: Chartseitig wird ein steiler, kurzfristiger Anstieg/Überkauftheit gesehen (User nennen bis zu +25% seit 21.1.). Kritisch werden Aktienrückkäufe/T‑Mobile US als zu dünne Wachstumstreiber, hohe Verschuldung und Zinsrisiken bewertet. Positiv genannt: KI‑News und steuerfreie Ausschüttungen aus dem Einlagekonto; Nachhaltigkeit der Dividenden bleibt jedoch ungeklärt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 4
Performance 1M: +11,40 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -19,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Heidelberg Materials im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, was Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Entwicklung aufwirft. Anleger sehen sie im Vergleich zu anderen Bausektor-Aktien als günstig, jedoch über dem 10-Jahres-KGV. Einige planen Nachkäufe, während andere auf Stabilität warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 76,19%
|PUT: 23,81%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 52,38 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
