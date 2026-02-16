Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt sachlich positives Sentiment: Ennoconn tätigt wiederholte Käufe (teils 70.000 Stk.; Ausführungen zu ~23,07–23,48 €), Kurs zuletzt >24 €. Teilnehmer sehen dadurch Kaufunterstützung, begrenzte Teilausführungen und möglichen Druck auf Leerverkäufer – insgesamt vorsichtig zuversichtlich.