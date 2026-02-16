Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kontron
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 1
Performance 1M: -5,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt sachlich positives Sentiment: Ennoconn tätigt wiederholte Käufe (teils 70.000 Stk.; Ausführungen zu ~23,07–23,48 €), Kurs zuletzt >24 €. Teilnehmer sehen dadurch Kaufunterstützung, begrenzte Teilausführungen und möglichen Druck auf Leerverkäufer – insgesamt vorsichtig zuversichtlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 2
Performance 1M: -22,83 %
TeamViewer
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 3
Performance 1M: -15,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht überwiegend vorsichtig‑kritisches Sentiment: Diskussionen drehen sich um mögliche Goodwill-/Impairment‑Risiken und Bilanzvertrauen, während andere auf ein niedriges KGV (~4.x), laufendes De‑leveraging und Cashzuflüsse als stützende Faktoren verweisen. Teilweise wird der Kurs als bereits stark gefallen beschrieben; die 14‑Tage‑Veränderung wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 4
Performance 1M: +1,61 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 5
Performance 1M: -32,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Im wallstreetONLINE‑Forum überwiegt vorsichtig‑kritisches Sentiment: Meldungen über kräftige China‑Schwäche, ein Jahresstart mit Verlusten und strategische Produktions‑Neuausrichtung (Börsennews/LYNX) belasten. Nutzer berichten hohe Volatilität (ein Post nennt ~7–8%); Diskussionen über Verlagerung/Abbau laufen, einige sehen Einstiegschance. Die 14‑Tage‑Performance wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 6
Performance 1M: -16,43 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 7
Performance 1M: +18,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt sachliche Skepsis: Chartseitig wird ein steiler, kurzfristiger Anstieg/Überkauftheit gesehen (User nennen bis zu +25% seit 21.1.). Kritisch werden Aktienrückkäufe/T‑Mobile US als zu dünne Wachstumstreiber, hohe Verschuldung und Zinsrisiken bewertet. Positiv genannt: KI‑News und steuerfreie Ausschüttungen aus dem Einlagekonto; Nachhaltigkeit der Dividenden bleibt jedoch ungeklärt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 8
Performance 1M: -10,48 %
