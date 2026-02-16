Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens
Tagesperformance: -6,18 %
Platz 1
Performance 1M: -9,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens eingestellt.
L'Oreal
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 2
Performance 1M: -3,80 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 3
Performance 1M: -7,91 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 4
Performance 1M: -26,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer
Das Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs zeigt eine beschleunigte Abwärtsbewegung, mit 50€ als möglicher Unterstützung. Die hohen Schulden und der Druck durch KI-Technologien werden als Risiken wahrgenommen. Die bevorstehenden Halbjahreszahlen am 25.02. könnten weitere Unsicherheiten mit sich bringen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Wolters Kluwer eingestellt.
Banco Santander
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 5
Performance 1M: -4,38 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 6
Performance 1M: -3,93 %
Airbus
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 7
Performance 1M: -10,07 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 8
Performance 1M: +13,38 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 9
Performance 1M: +18,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt sachliche Skepsis: Chartseitig wird ein steiler, kurzfristiger Anstieg/Überkauftheit gesehen (User nennen bis zu +25% seit 21.1.). Kritisch werden Aktienrückkäufe/T‑Mobile US als zu dünne Wachstumstreiber, hohe Verschuldung und Zinsrisiken bewertet. Positiv genannt: KI‑News und steuerfreie Ausschüttungen aus dem Einlagekonto; Nachhaltigkeit der Dividenden bleibt jedoch ungeklärt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Enel
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 10
Performance 1M: +0,02 %
