Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 16.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
STRABAG
Tagesperformance: +5,28 %
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 1
Performance 1M: +16,16 %
Performance 1M: +16,16 %
PORR
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 2
Performance 1M: +20,86 %
Performance 1M: +20,86 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 3
Performance 1M: +36,08 %
Performance 1M: +36,08 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 4
Performance 1M: -5,13 %
Performance 1M: -5,13 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 5
Performance 1M: -9,19 %
Performance 1M: -9,19 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 6
Performance 1M: +0,64 %
Performance 1M: +0,64 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte