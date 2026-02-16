    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro gibt zum US-Dollar ein wenig nach

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zum US-Dollar in einem ruhigen Handel ein wenig nachgegeben. Am Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1854 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1855 (Freitag: 1,1862) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8435 (0,8430) Euro.

    Dem Devisenmarkt fehlt es zu Wochenbeginn an klaren Impulsen. In den USA ist Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes.

    Der Euro wird bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, scheint die Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86900 (0,87160) britische Pfund, 181,79 (181,83) japanische Yen und 0,9129 (0,9121) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.977 Dollar. Das waren etwa 64 Dollar weniger als am Freitag./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
