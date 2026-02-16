    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ukraine

    Behörden sprechen nach Autoexplosion von Terrorakt

    Für Sie zusammengefasst
    • SBU stuft Autoexplosion in Odessa Terrorakt...
    • Zweite Autoexplosion in Straße binnen 10 Tagen
    • Fahrer ins Krankenhaus, mutmaßlich Ex-Soldat..
    Behörden sprechen nach Autoexplosion von Terrorakt
    ODESSA (dpa-AFX) - Die Ukraine hat die Explosion eines Autos in Odessa am Schwarzen Meer als Terrorakt eingestuft. Das teilte der Geheimdienst SBU in der Region mit. Demnach ereignete sich die Explosion am Morgen in der Nähe eines Wohnhauses im Süden der Stadt. Der Fahrer sei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ukrainische Medien berichteten unter Verweis auf Sicherheitskreise, dass es sich bei dem Verletzten um einen ehemaligen Soldaten handeln soll.

    Es war bereits die zweite Autoexplosion in der Straße innerhalb von zehn Tagen. Erst Anfang des Monats war der 21-jährige Fahrer eines Autos bei einer Explosion ums Leben gekommen. Auch diesen Vorfall hatte der SBU als Terrorakt eingestuft. Dem Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" zufolge soll der Mann Soldat gewesen sein.

    Die Ukraine verteidigt sich seit vier Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
