    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gipfel in Indien diskutiert über Auswirkungen von KI

    Für Sie zusammengefasst
    • Gipfel Neu-Delhi: Staatschefs CEOs debattieren
    • Menschenzentrierte verantwortliche Nutzung von KI
    • Indien richtet Globalen KI-Gipfel im Süden aus
    Gipfel in Indien diskutiert über Auswirkungen von KI
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Wohlergehen für alle, Glücklichsein für alle" diskutieren Regierungs- und Unternehmensvertreter sowie Experten aus aller Welt in Neu-Delhi über die realen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz. "KI verändert heute verschiedenste Bereiche, darunter das Gesundheitswesen, die Bildung, Landwirtschaft, Regierungsführung und Unternehmen", schrieb Indiens Ministerpräsident Narendra Modi bei X zum Beginn der fünftägigen Konferenz AI Impact Summit.

    Modi äußerte die Hoffnung, der Gipfel könne den weltweiten Diskurs über die verschiedenen Aspekte der KI bereichern. Dazu zählte er neben Innovation und Zusammenarbeit auch eine verantwortliche Nutzung der Technologie.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!
    Short
    325,72€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    287,06€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zu der Konferenz haben sich neben anderen 20 Staats- und Regierungschefs beziehungsweise deren Stellvertreter angesagt, unter ihnen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein brasilianischer Kollege Luiz Inácio Lula da Silva. Aus Deutschland ist Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) angekündigt. Auch nehmen Top-Vertreter aus der Branche teil, wie OpenAI-Chef Sam Altman (ChatGPT) und Alphabet -Chef Sundar Pichai (Google).

    Verantwortlicher Gebrauch

    Ziel sei es, einen wirkungsorientierten und auf Menschen zentrierten Ansatz für KI voranzutreiben, teilte die indische Regierung mit. Es soll demnach kein reiner Technologie-Gipfel sein, sondern vielmehr eine Plattform zum Dialog darüber, wie KI unter anderem verantwortlich und praktisch genutzt werden kann.

    Mit dem Gipfel knüpft Indien an ähnliche Veranstaltungen in den vergangenen Jahren in Großbritannien, Südkorea und Frankreich an. Zum ersten Mal finde jetzt solch ein Treffen im Globalen Süden statt, hieß es. Auch will sich das Gastgeberland als wichtiger Akteur im Bereich der KI positionieren. Vor einem Jahr hatten rund 60 Staaten zum Abschluss eines KI-Aktionsgipfels in Paris eine transparente und nachhaltige Nutzung der Technologie mit einer international gültigen Reglementierung gefordert./dg/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 257,4 auf Tradegate (16. Februar 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +34,01 %/+55,37 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang bei Alphabet: die Aktie kommt nicht nachhaltig über ~260 €, der Abstand zum Hoch (~290 €) wächst, einige empfehlen Gewinnmitnahme, andere erwarten Halt bei 260 €. Diskussionen thematisieren erhöhte Bewertung nach dem Anstieg, normale Konsolidierung, hohe KI‑Ausgaben trotz guter Zahlen und Auswirkungen einer großen Anleihe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Alphabet eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gipfel in Indien diskutiert über Auswirkungen von KI Unter dem Motto "Wohlergehen für alle, Glücklichsein für alle" diskutieren Regierungs- und Unternehmensvertreter sowie Experten aus aller Welt in Neu-Delhi über die realen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz. "KI verändert heute verschiedenste …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     