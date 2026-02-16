Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.986,31USD pro Feinunze und notiert damit -1,12 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,34USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,11 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,49USD und verzeichnet ein Plus von +1,17 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,47USD und verzeichnet ein Plus von +0,95 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.763,00 USD +4,41 % Platin 2.045,00 USD -1,54 % Kupfer London Rolling 12.868,48 USD -0,55 % Aluminium 3.056,26 PKT -1,21 % Erdgas 3,037 USD -5,43 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -5,43 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.02.26, 17:29 Uhr.