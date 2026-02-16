TAGESVORSCHAU
Termine am 17. Februar 2026
- Unternehmenszahlen: Norma, Ottobock, BHP u.a.!
- Wichtige Daten: DE-Inflation, ZEW, UK-Arbeitsl
- EU-Finanzminister-Treffen; CHN/KOR/SGP Börsen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Februar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen
07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
HINWEIS
CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi