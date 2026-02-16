    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 2. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Bilanzwelle: DAX, EU, US-Konzerne weiter
    • Konjunktur-Highlights: US-BIP, PMI, EZB-Rate .
    • Zinsentscheide, EU-Finanzminister, Börsenschl.
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 2. März 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. Februar 2026

    ^
    -------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen
    08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
    08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
    08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
    22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
    12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
    14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    HINWEIS
    CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz
    07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen
    08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
    18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen
    22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
    22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Carrefour, Capital Markets Day
    USA: Edison International, Q4-Zahlen
    USA: Moody's, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 1/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin

    HINWEIS
    SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall) 07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen
    07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
    07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen
    08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen
    08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen
    09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
    10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung
    13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk)
    17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen
    18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Transocean, Q4-Zahlen
    FRA: Orange, Capital Markets Day
    USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25
    10:00 POL: Industrieproduktion 1/26
    10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25
    11:00 EUR: Bauproduktion 12/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 12/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
    18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn

    15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf

    CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    HINWEIS
    CHN: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen
    07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26
    08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26
    08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25
    14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)
    14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 11/25 und 12/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

    CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia

    HINWEIS
    CHN: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz
    10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day
    22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026

    USA: eventuell Berkshire Hathaway, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

    DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden

    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

    HINWEIS
    RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26
    07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen
    07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen
    07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)
    07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz
    07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen
    09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen
    12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen
    13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen
    17:00 USA: Apple, Hauptversammlung
    17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day
    17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen
    22:05 USA: HP, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen
    USA: First Solar, Q4-Zahlen
    USA: Mosaic, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München

    09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen
    07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
    08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
    09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen
    09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
    14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026
    17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
    18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen
    18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen
    22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen
    22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen
    22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: ACS, Jahreszahlen
    ESP: Ferrovial, Jahreszahlen
    ESP: Banco Santander, Investor Day
    USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
    USA: Snowflake, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW Konjunkturbarometer
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26
    08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
    16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München

    11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover
    Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.

    14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

    DEU: Reise + Camping, Essen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen
    06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Gerresheimer , Jahreszahlen
    07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen
    07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen
    07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
    08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
    10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung
    11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen
    18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: SAP, Geschäftsbericht
    BEL: Argenx, Jahreszahlen
    IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen
    PRT: EDP, Jahreszahlen
    USA: Intuit, Q2-Zahlen
    USA: Adtran, Q4-Zahlen
    USA: Dell, Q4-Zahlen
    USA: Autodesk, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26
    11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge

    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft

    CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen
    07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
    07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: FMC, Geschäftsbericht
    ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26
    00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26
    07:00 FIN: BIP Q4/24
    08:00 SWE: BIP Q4/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:00 CHE: BIP Q4/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen
    08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
