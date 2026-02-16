    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Der Börsen-Tag

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX schwächelt, MDAX glänzt: Deutsche Indizes senden gemischte Signale

    Deutsche Aktienindizes präsentieren sich heute uneinheitlich: Während DAX und SDAX nachgeben, können vor allem MDAX- und TecDAX-Werte leichte Gewinne verbuchen.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, MDAX glänzt: Deutsche Indizes senden gemischte Signale
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die deutschen Aktienindizes zeigen heute ein uneinheitliches Bild. Der Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.829,23 Punkten und liegt damit 0,29 Prozent im Minus. Auch der Nebenwerteindex SDAX tendiert schwächer: Er steht bei 17.815,46 Punkten und verliert 0,10 Prozent. Im Gegensatz dazu können die mittelgroßen Werte im MDAX zulegen. Der Index steigt um 0,26 Prozent auf 31.354,29 Punkte. Leicht im Plus zeigt sich zudem der Technologiewerte-Index TecDAX, der aktuell 3.651,55 Punkte erreicht und damit 0,04 Prozent höher notiert. Insgesamt ergibt sich damit ein gemischtes Bild am deutschen Aktienmarkt: Während Standardwerte und kleinere Nebenwerte unter Druck stehen, können vor allem die mittelgroßen Unternehmen im MDAX sowie die Technologiewerte im TecDAX leichte Gewinne verbuchen.

    DAX

    Im DAX standen Zalando (+3,07%), Heidelberg Materials (+2,54%) und die Deutsche Telekom (+2,27%) an der Spitze. Dem gegenüber liegen Brenntag (-2,24%), SAP (-2,57%) und vor allem Siemens mit einem deutlichen Rückgang von -6,72%. Während die Topwerte moderate Gewinne verzeichnen, fällt Siemens als klarer Ausreißer nach unten auf — zwischen dem stärksten Gewinner (Zalando +3,07%) und dem stärksten Verlierer (Siemens -6,72%) liegen 9,79 Prozentpunkte.

    MDAX

    Im MDAX führten Hochtief (+6,60%), TKMS (+5,74%) und Nordex (+4,66%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite stehen TeamViewer (-5,35%), Nemetschek (-6,11%) und flatexDEGIRO (-7,72%). Die Bandbreite ist groß: Der Spitzenreiter Hochtief legte kräftig zu, während flatexDEGIRO mit -7,72% den stärksten Abschlag verzeichnet — Differenz zwischen Best- und Schlechtestem 14,32 Prozentpunkte.

    SDAX

    Im SDAX liegen Medios (+4,28%), SFC Energy (+3,02%) und die Deutsche Pfandbriefbank (+2,84%) vorne. Dagegen zeigen Nagarro (-2,73%), adesso (-3,30%) und GFT Technologies (-8,21%) die größten Verluste. Auch hier dominieren gegensätzliche Bewegungen: Medios auf der Gewinnerseite gegenüber GFT Technologies als größtem Verlierer — Abstand 12,49 Prozentpunkte.

    TecDAX

    Im TecDAX finden sich Nordex (+4,66%), die Deutsche Telekom (+2,27%) und United Internet (+2,24%) unter den Topwerten. Auf der negativen Seite stehen Carl Zeiss Meditec (-4,30%), TeamViewer (-5,35%) und Nemetschek (-6,11%). Der positivste Titel (Nordex +4,66%) kontrastiert deutlich mit dem stärksten Rückgang (Nemetschek -6,11%), was eine Spannweite von 10,77 Prozentpunkten ergibt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX schwächelt, MDAX glänzt: Deutsche Indizes senden gemischte Signale Deutsche Aktienindizes präsentieren sich heute uneinheitlich: Während DAX und SDAX nachgeben, können vor allem MDAX- und TecDAX-Werte leichte Gewinne verbuchen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     