Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, MDAX glänzt: Deutsche Indizes senden gemischte Signale
Deutsche Aktienindizes präsentieren sich heute uneinheitlich: Während DAX und SDAX nachgeben, können vor allem MDAX- und TecDAX-Werte leichte Gewinne verbuchen.
Foto: Daniel Karmann - dpa
Entwicklung der IndizesDie deutschen Aktienindizes zeigen heute ein uneinheitliches Bild. Der Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.829,23 Punkten und liegt damit 0,29 Prozent im Minus. Auch der Nebenwerteindex SDAX tendiert schwächer: Er steht bei 17.815,46 Punkten und verliert 0,10 Prozent. Im Gegensatz dazu können die mittelgroßen Werte im MDAX zulegen. Der Index steigt um 0,26 Prozent auf 31.354,29 Punkte. Leicht im Plus zeigt sich zudem der Technologiewerte-Index TecDAX, der aktuell 3.651,55 Punkte erreicht und damit 0,04 Prozent höher notiert. Insgesamt ergibt sich damit ein gemischtes Bild am deutschen Aktienmarkt: Während Standardwerte und kleinere Nebenwerte unter Druck stehen, können vor allem die mittelgroßen Unternehmen im MDAX sowie die Technologiewerte im TecDAX leichte Gewinne verbuchen.
DAXIm DAX standen Zalando (+3,07%), Heidelberg Materials (+2,54%) und die Deutsche Telekom (+2,27%) an der Spitze. Dem gegenüber liegen Brenntag (-2,24%), SAP (-2,57%) und vor allem Siemens mit einem deutlichen Rückgang von -6,72%. Während die Topwerte moderate Gewinne verzeichnen, fällt Siemens als klarer Ausreißer nach unten auf — zwischen dem stärksten Gewinner (Zalando +3,07%) und dem stärksten Verlierer (Siemens -6,72%) liegen 9,79 Prozentpunkte.
MDAXIm MDAX führten Hochtief (+6,60%), TKMS (+5,74%) und Nordex (+4,66%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite stehen TeamViewer (-5,35%), Nemetschek (-6,11%) und flatexDEGIRO (-7,72%). Die Bandbreite ist groß: Der Spitzenreiter Hochtief legte kräftig zu, während flatexDEGIRO mit -7,72% den stärksten Abschlag verzeichnet — Differenz zwischen Best- und Schlechtestem 14,32 Prozentpunkte.
SDAXIm SDAX liegen Medios (+4,28%), SFC Energy (+3,02%) und die Deutsche Pfandbriefbank (+2,84%) vorne. Dagegen zeigen Nagarro (-2,73%), adesso (-3,30%) und GFT Technologies (-8,21%) die größten Verluste. Auch hier dominieren gegensätzliche Bewegungen: Medios auf der Gewinnerseite gegenüber GFT Technologies als größtem Verlierer — Abstand 12,49 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX finden sich Nordex (+4,66%), die Deutsche Telekom (+2,27%) und United Internet (+2,24%) unter den Topwerten. Auf der negativen Seite stehen Carl Zeiss Meditec (-4,30%), TeamViewer (-5,35%) und Nemetschek (-6,11%). Der positivste Titel (Nordex +4,66%) kontrastiert deutlich mit dem stärksten Rückgang (Nemetschek -6,11%), was eine Spannweite von 10,77 Prozentpunkten ergibt.
