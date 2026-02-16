Wirtschaft Dax gibt nach - KI weiterhin dominantes Thema Zum Wochenstart hat der Dax nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss war der Index bei 24.801 Punkten 0,5 Prozent im Minus.Die US-BÃ¶rsen sind wegen eines Feiertages geschlossen, trotzdem gab es von dort Signale …



