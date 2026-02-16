Wirtschaft
Dax gibt nach - KI weiterhin dominantes Thema
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss war der Index bei 24.801 Punkten 0,5 Prozent im Minus.
Die US-BÃ¶rsen sind wegen eines Feiertages geschlossen, trotzdem gab es von dort Signale - und zwar schlechte. So signalisierte der geÃ¶ffnete Terminmarkt weiter fallende Aktienkurse in New York.
"Die kurzzeitige Erholung am Freitag entpuppt sich damit zumindest zum Start in die neue Woche als Strohfeuer", sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. Diese Entwicklung habe dann auch dem Dax am Nachmittag die Richtung gegeben, die der Markt zuvor noch weitgehend impulslos gesucht hatte.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1854 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8436 Euro zu haben.
Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.988 US-Dollar gezahlt (-1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,29 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg dagegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,47 US-Dollar, das waren 72 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
