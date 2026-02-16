    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsCMC Markets AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu CMC Markets

    Dax gibt nach - KI weiterhin dominantes Thema

    Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss war der Index bei 24.801 Punkten 0,5 Prozent im Minus.

    Die US-BÃ¶rsen sind wegen eines Feiertages geschlossen, trotzdem gab es von dort Signale - und zwar schlechte. So signalisierte der geÃ¶ffnete Terminmarkt weiter fallende Aktienkurse in New York.

    "Die kurzzeitige Erholung am Freitag entpuppt sich damit zumindest zum Start in die neue Woche als Strohfeuer", sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. Diese Entwicklung habe dann auch dem Dax am Nachmittag die Richtung gegeben, die der Markt zuvor noch weitgehend impulslos gesucht hatte.

    Damit verliert der Dax die 25.000er-Marke wieder aus dem Blick und es gab so den nÃ¤chsten StimmungsdÃ¤mpfer fÃ¼r die ohnehin schon zurÃ¼ckhaltenden Investoren.

    Alles in allem sorgten die Feiertage in den USA und Asien heute in Frankfurt fÃ¼r einen insgesamt eher dÃ¼nnen Handel. Auch potenzielle Impulse durch makroÃ¶konomische Daten oder Unternehmensmeldungen blieben rar gesÃ¤t. Gefragt waren zyklische Titel wie die Aktie von Heidelberg Materials, aber auch der Finanzsektor rÃ¼ckte nach einer lÃ¤ngeren Durststrecke wieder zurÃ¼ck in den Fokus der Investoren.

    Deutsche Bank und Commerzbank befanden sich auf der Gewinnerseite. Nach unten gezogen wurde der Dax vom Schwergewicht Siemens, wo die Gewinnmitnahmen nach den beeindruckenden GeschÃ¤ftszahlen auch heute anhielten.

    Das Thema KÃ¼nstliche Intelligenz blieb bei den, wenn auch nur spÃ¤rlichen, HandelsaktivitÃ¤ten ein klarer Einflussfaktor. So gaben die Aktien einiger kleiner Finanzdienstleister wie Flatexdegiro wegen der Furcht vor einer disruptiven Welle im Bereich der VermÃ¶gensverwaltung nach. Die Angst vor potenziellen massiven VerÃ¤nderungen in vielen wirtschaftlichen Sektoren schwappt von Woche zu Woche in neue Segmente Ã¼ber. Nach der Softwarebranche hatte es zuletzt die Logistik- und Finanzdienstleister getroffen.

    Dabei gibt es aber durchaus Gewinner, die als Dienstleister im Bereich KI auftreten und so von vollen AuftragsbÃ¼chern profitieren kÃ¶nnen. Dazu gehÃ¶ren hierzulande die Aktien von Siemens, Siemens Energy, Hochtief und Heidelberger Materials.

    Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1854 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8436 Euro zu haben.

    Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.988 US-Dollar gezahlt (-1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,29 Euro pro Gramm.

    Der Ã–lpreis stieg dagegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,47 US-Dollar, das waren 72 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
