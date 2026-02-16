Deutsche Pfandbriefbank Aktie steigt um +3,08 % - 16.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Mit einer Performance von +3,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,7830€, mit einem Plus von +3,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank in den letzten drei Monaten Verluste von -9,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -13,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Pfandbriefbank eine negative Entwicklung von -13,15 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,02 % 1 Monat -16,52 % 3 Monate -9,40 % 1 Jahr -35,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Pfandbriefbank: Zweifel an Management und Strategie, Kritik an fehlenden oder symbolischen Insidernkäufen, Kritik an mangelnder Immobilienkompetenz der Führung, Skepsis zu Dividenden (keine 2027/28 erwartet), langfristige Erholungsprognosen (2030/2036) und technische Marken (3 €-Marke, möglicher Rückgang um ~19%).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,74 Mio.EUR € wert.

Deutsche Aktienindizes präsentieren sich heute uneinheitlich: Während DAX und SDAX nachgeben, können vor allem MDAX- und TecDAX-Werte leichte Gewinne verbuchen.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienfinanzierer rechne 2026 mit einem Vorsteuerergebnis deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Andreas …

Nach dem Absturz auf ein Rekordtief meldet sich die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank mit einem Plus von über 3 Prozent zurück. Doch die verschobenen Gewinnziele und der teure US-Rückzug belasten weiter.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +1,54 %. ING Group notiert im Plus, mit +1,15 %. UniCredit legt um +0,48 % zu

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.