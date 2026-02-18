Der Countdown läuft
Eine Woche bis zu den Nvidia-Zahlen – Sind selbst neue Rekorde nicht gut genug?
65,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,52 US-Dollar Gewinn je Aktie – die Erwartungen an den KI-Giganten sind gigantisch. Am 25. Februar entscheidet sich, ob der Börsenliebling weiter fliegt oder die Realität zuschlägt.
Künstliche Intelligenz bleibt der dominierende Wachstumstreiber der globalen Aktienmärkte. Kaum ein Unternehmen hat diesen Trend so konsequent monetarisiert wie Nvidia. Seit Ende 2022 ist die Marktkapitalisierung des Konzerns um rund 4,2 Billionen US-Dollar explodiert – ein historisch beispielloser Wertzuwachs.
Am 25. Februar 2026 legt Nvidia die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Ende: 25. Januar) vor. Die Messlatte liegt extrem hoch: Analysten erwarten einen Umsatz von rund 65,6 Milliarden US-Dollar – ein Plus von etwa 67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Beim Gewinn je Aktie stehen im Durchschnitt 1,52 US-Dollar im Raum. Nach 0,89 US-Dollar im Vorjahr, wäre das ein Zuwachs von 71 Prozent.
