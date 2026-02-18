Eine Woche bis zu den Nvidia-Zahlen – Sind selbst neue Rekorde nicht gut genug?

Bislang hat Nvidia immer geliefert

In den vergangenen vier Quartalen übertraf Nvidia diese Prognosen jeweils um drei bis acht Prozent. Der Markt rechnet daher fast schon reflexartig mit einer weiteren positiven Überraschung.

Treiber bleibt die nahezu grenzenlose Nachfrage nach KI-Hardware. Hochleistungs-GPUs bilden das Fundament moderner Rechenzentren, auf denen Sprachmodelle, autonome Systeme und datenintensive Industrieanwendungen laufen. Mit den Architekturen Hopper, Blackwell und Blackwell Ultra setzt Nvidia weiterhin den technologischen Maßstab.

Konzernchef Jensen Huang beschleunigt das Innovationstempo zusätzlich. Neue Chipgenerationen sollen inzwischen nahezu jährlich erscheinen – ein Rhythmus, den Wettbewerber kaum mithalten können.

Für zusätzliche Ertragskraft sorgt die anhaltende Knappheit moderner KI-Chips. Selbst der weltgrößte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing kommt mit dem Ausbau der Spezialkapazitäten kaum hinterher. Für Nvidia bedeutet das volle Auftragsbücher, starke Preissetzungsmacht und Bruttomargen im mittleren 70-Prozent-Bereich.

Doch je stärker die Zahlen wachsen, desto schwieriger wird es, die Erwartungen weiter zu übertreffen. Die Bewertung der Aktie liegt weiterhin auf einem Niveau, das historisch häufig Übertreibungsphasen markiert. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis jenseits der 30 galt in der Vergangenheit oft als Warnsignal – selbst bei technologischen Marktführern.

Zudem nimmt der Druck aus den eigenen Kundenreihen zu. Große Tech-Konzerne entwickeln zunehmend eigene KI-Chips, um Kosten zu senken und Abhängigkeiten zu reduzieren. Diese Eigenlösungen sind zwar weniger leistungsfähig als Nvidias GPUs, reichen für viele Anwendungen jedoch aus – und könnten mittelfristig Marktanteile kosten.

Auch die Angebotsseite dürfte sich entspannen. Mit steigenden Produktionskapazitäten könnten Chipknappheit und Preismacht nachlassen. Was heute außergewöhnliche Margen ermöglicht, könnte sich schneller normalisieren als Anleger einkalkulieren.

Mein Tipp: Erwartungen schlagen reicht nicht mehr!

Nvidia dürfte am 25.02.2026 erneut Rekordzahlen präsentieren – mit rund 65,6 Milliarden Dollar Umsatz und einem EPS von etwa 1,52 Dollar. Doch der Aktienkurs verlangt längst mehr als starke Ergebnisse. In einer Phase extremer Erwartungen kann selbst ein perfektes Quartal zur Enttäuschung werden. Operativ glänzt der KI-Champion – an der Börse jedoch wird Perfektion zur Pflicht.

Und dazu gehört auch der Ausblick. Die Investoren werden vor allen Dingen schauen, wie sich die Lage in China entwickelt nach dem ganzen Hickhack um den H-200-Chip. Sollte hier etwas nicht passen, dann könnte der Kurs auch schnell nachgeben, obwohl die Erwartungen getoppt wurden.

Die Tage, an denen die Nvidia-Aktie zweistellige Kurssprünge nach den Zahlen gemacht hat, werden immer seltener. Dafür wird im Vorfeld die Sorge größer, dass Nvidia die hohen Erwartungen noch toppen kann. Daher sind Anleger gut beraten, eine Investment-Entscheidung erst nach den Zahlen zu treffen.