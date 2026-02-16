    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Airbus Aktie steigt um +2,59 % - 16.02.2026

    Am 16.02.2026 ist die Airbus Aktie, bisher, um +2,59 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,59 % konnte die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Airbus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 197,62, mit einem Plus von +2,59 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg bei Airbus konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,25 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um +3,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,17 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,27 % geändert.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,08 %
    1 Monat -10,07 %
    3 Monate -6,25 %
    1 Jahr +14,67 %

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,86 Mrd.EUR € wert.

    Lufthansa verkauft bislang gesperrte Business-Sitzplätze


    Die Langstreckenflugzeuge sind nagelneu, doch bislang durften die meisten der teuren Business-Sitze nicht vermarktet werden. Nun hat Lufthansa eine Wende geschafft: Für Abflüge vom 15. April an können 25 von 28 Business-Sitzen in der neuen Boeing …

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im DAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Airbus

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Leonardo notiert im Plus, mit +3,74 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -2,69 %. Textron verliert -0,51 % Rolls-Royce Holdings notiert im Plus, mit +1,62 %.

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    +2,55 %
    +3,21 %
    -9,82 %
    -6,57 %
    +15,12 %
    +61,01 %
    +105,74 %
    +257,49 %
    +988,89 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



