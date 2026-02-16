ANALYSE-FLASH
RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro
- RBC: Allianz Aufnahme, Kursziel 405 Euro(init)
- Aktien fair bewertet; handeln mit Prämie wegen
- Grund: überdurchs. operative Entwicklung stark
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 371,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -4,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 143,62 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 412,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -5,71 %/+23,65 % bedeutet.
Ruhe bewaren und weiter einsammeln .Dieses Spiel treiben sie doch immer Blackzock und Konsorten müsst ihr mal beobachten .Immer vor wichtigen Zahlen knallen sie den Kurs 10 Prozent in den Keller.4-5 Tage vor den Zahlen wird dann wieder hochgezogen,wenn sie genug eingesammelt haben.Bei einer derzeitigen Divd+endenrendite von 4,65 Prozent lässt mich das ruhig schlafen.Als Rentensparer passt das schon.Warte für den grosseinkauf noch auf 362