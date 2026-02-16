RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 371,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -4,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 143,62 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 412,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -5,71 %/+23,65 % bedeutet.