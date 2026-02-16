    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    ANALYSE-FLASH

    RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro

    • RBC: Allianz Aufnahme, Kursziel 405 Euro(init)
    • Aktien fair bewertet; handeln mit Prämie wegen
    • Grund: überdurchs. operative Entwicklung stark
    ANALYSE-FLASH - RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 371,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -4,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 143,62 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 412,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -5,71 %/+23,65 % bedeutet.


    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Allianz-Aktie: technischer Optimismus mit gutem Chartbild und Nachkaufplänen bei ~360–362 EUR; Dividendenrendite von rund 4,6% wird als Sicherheits- und Ertragsfaktor genannt; Diskussion über Verwendung der 2,1 Mrd. Verkaufserlöse aus Bajaj und Folgen fürs Kapitalmanagement/Ausschüttungen; Sorgen um mögliche steuerliche Eingriffe und kurzfristige Kursmanipulationen vor Zahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
