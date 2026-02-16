Palantir Aktie heute im Minus - 16.02.2026

Die Palantir Aktie ist bisher um -0,94 % auf 109,60€ gefallen. Das sind -1,04 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute bei der Palantir Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Palantir Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,57 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir -28,79 % verloren.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,35 % 1 Monat -27,72 % 3 Monate -26,57 % 1 Jahr -2,09 %

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,13 Mrd. € wert.

Die Aktie des US-Datenanalyse-Spezialisten Palantir wird häufig als überbewertet bezeichnet. Nun hat sich Star-Investor Michael Burry in die Diskussion eingeschaltet und sein persönliches Kursziel für die Papiere verraten: Burry warnt vor deutlichem Crash Michael Burry hat kürzlich in einem neuen Beitrag auf seinem Substack-Channel vor der hohen Bewertung der Palantir-Aktie gewarnt. Konkret verwies er darauf, […] The post Palantir-Aktie: Michael Burry warnt Anleger first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +1,89 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.