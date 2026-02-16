    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Palantir Aktie heute im Minus - 16.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -0,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Palantir Aktie heute im Minus - 16.02.2026
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.02.2026

    Die Palantir Aktie ist bisher um -0,94 % auf 109,60 gefallen. Das sind -1,04  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute bei der Palantir Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Palantir Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,57 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir -28,79 % verloren.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,35 %
    1 Monat -27,72 %
    3 Monate -26,57 %
    1 Jahr -2,09 %

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,13 Mrd. € wert.

    Michael Burry warnt Anleger


    Die Aktie des US-Datenanalyse-Spezialisten Palantir wird häufig als überbewertet bezeichnet. Nun hat sich Star-Investor Michael Burry in die Diskussion eingeschaltet und sein persönliches Kursziel für die Papiere verraten: Burry warnt vor deutlichem Crash Michael Burry hat kürzlich in einem neuen Beitrag auf seinem Substack-Channel vor der hohen Bewertung der Palantir-Aktie gewarnt. Konkret verwies er darauf, […] The post Palantir-Aktie: Michael Burry warnt Anleger first appeared on sharedeals.de.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.02.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.02.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +1,89 %.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -1,45 %
    -5,35 %
    -27,72 %
    -26,57 %
    -2,09 %
    +1.065,68 %
    +287,20 %
    +1.250,51 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



