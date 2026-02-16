    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsServiceNow AktievorwärtsNachrichten zu ServiceNow

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    ServiceNow Aktie gut behauptet +1,71 % - 16.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +1,71 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie gut behauptet +1,71 % - 16.02.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

    ServiceNow Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +1,71 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +3,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 91,70. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Servicenow!
    Long
    95,73€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 8,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    119,84€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 8,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,79 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -30,90 % verloren.

    ServiceNow Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,06 %
    1 Monat -19,77 %
    3 Monate -37,79 %
    1 Jahr -51,62 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von ServiceNow: Viele sehen das Kursminus bei zugleich steigenden Gewinnen als historisch attraktive Bewertung (niedrigeres KGV). Diskutiert wird, ob jetzt Kaufchance oder Fortsetzung des Abwärtstrends vorliegt; technisch gelten 95–100 als Schlüsselniveau für eine Trendwende. Fundamentaldaten werden als stark beschrieben (hohe Abo‑Bindung, zweistelliges Wachstum, KI‑Integration, möglicher Cybersecurity‑Hebel) und Analysten sehen großes Aufwärtspotenzial.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,69 Mrd. € wert.

    Börsenstart USA - 16.02. - Dow Jones stark +0,28 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Trader-Interview mit Lothar Albert und Michael Flender: SAP, ServiceNow, Shopify, Fastly, McDonald’s


    In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit Michael Flender über die aktuelle Marktsituation und analysiert ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen und saisonale Muster. Im Fokus stehen …

    So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,21 %. IBM notiert im Plus, mit +0,27 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,31 %. Oracle verliert -0,43 %

    ServiceNow Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +1,71 %
    +7,06 %
    -19,77 %
    -37,79 %
    -51,62 %
    +4,88 %
    -7,24 %
    +876,22 %
    +2.198,25 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ServiceNow Aktie gut behauptet +1,71 % - 16.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +1,71 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     