ServiceNow Aktie gut behauptet +1,71 % - 16.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +1,71 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +3,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 91,70€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,79 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -30,90 % verloren.

ServiceNow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,06 % 1 Monat -19,77 % 3 Monate -37,79 % 1 Jahr -51,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von ServiceNow: Viele sehen das Kursminus bei zugleich steigenden Gewinnen als historisch attraktive Bewertung (niedrigeres KGV). Diskutiert wird, ob jetzt Kaufchance oder Fortsetzung des Abwärtstrends vorliegt; technisch gelten 95–100 als Schlüsselniveau für eine Trendwende. Fundamentaldaten werden als stark beschrieben (hohe Abo‑Bindung, zweistelliges Wachstum, KI‑Integration, möglicher Cybersecurity‑Hebel) und Analysten sehen großes Aufwärtspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,69 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,21 %. IBM notiert im Plus, mit +0,27 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,31 %. Oracle verliert -0,43 %

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.