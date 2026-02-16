JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 19,70 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -42,02 %/+6,16 % bedeutet.