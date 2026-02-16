ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
- JPMorgan hält Hapag-Lloyd bei 'Underweight' 65
- Gebot 35$ je ZIM-Aktie, rund +60% Schlusskurs!
- Größe und Marktanteile wiegen stärker als Wert
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit Blick auf eine Übernahme der Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der von der Hamburger Großreederei gebotene Kaufpreis von 35 US-Dollar je ZIM-Aktie liege um rund 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das belege, dass Größe und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:54 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 19,70 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -42,02 %/+6,16 % bedeutet.
