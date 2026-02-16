Börsen Update
Börsen Update USA - 16.02. - US Tech 100 schwach -0,26 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:12:42) bei 49.558,32 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: JPMorgan Chase +0,90 %, Procter & Gamble +0,76 %, Salesforce +0,73 %, Caterpillar +0,69 %, Amazon +0,66 %
Flop-Werte: Coca-Cola -0,31 %, Verizon Communications -0,23 %, Honeywell International -0,16 %, 3M -0,13 %, Amgen -0,08 %
Der US Tech 100 steht bei 24.672,56 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: Thomson Reuters +1,66 %, Western Digital +1,28 %, Fastenal +1,22 %, DoorDash Registered (A) +1,22 %, Take-Two Interactive Software +1,20 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,84 %, Cadence Design Systems -1,36 %, Micron Technology -1,16 %, Palantir -0,85 %, Autodesk -0,67 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.839,90 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: FirstEnergy +2,61 %, Invesco +2,38 %, Keysight Technologies +2,06 %, EOG Resources +2,01 %, Marathon Petroleum Corporation +1,88 %
Flop-Werte: Newmont Corporation -2,53 %, Builders Firstsource -1,87 %, Cadence Design Systems -1,36 %, Rockwell Automation -1,31 %, Micron Technology -1,16 %
