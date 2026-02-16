Zalando - Aktie im Anlegerfokus - 16.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +2,72 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,130€, mit einem Plus von +2,72 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Zalando Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -3,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zalando einen Rückgang von -18,42 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,85 % 1 Monat -18,54 % 3 Monate -10,40 % 1 Jahr -47,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristigen Kursdruck durch aktive Leerverkäufe (Short Interest ~4,05%) und Hedgefonds-Engagement, den Kurssturz Anfang Februar unter 22 € nach Analystenwarnung, das Morgan-Stanley-Upgrade mit Ziel um ~23 €, Diskussionen über Pump-and-dump-Mechaniken, 20 € als wichtiges technisches Niveau und die Diskrepanz zur DAX-Entwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,58 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktienindizes präsentieren sich heute uneinheitlich: Während DAX und SDAX nachgeben, können vor allem MDAX- und TecDAX-Werte leichte Gewinne verbuchen.

Die Aktie von Lufthansa steht nach Einschätzung von Index-Experten womöglich kurz vor einer Rückkehr in den deutschen Leitindex Dax . Seinen Platz räumen müsste dann voraussichtlich das Papier des Modehändlers Zalando , wie die Analystin Carolin …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.