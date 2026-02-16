    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    Finanzmärkte: Die große KI-Disruption - Mythos oder Realität?

    In den letzten Tagen und Wochen sind Aktien aus vielen Sektoren abgestürzt (beginnend mit Software) aus Furch vor der großen KI-Disruption. Ist das eine Art negativer Hype - eine Übertreibung?

    Das ist die entscheidende Frage für die Finanzmärkte - und erklärt auch die derzeitige Nervosität und Volatilität: Kommt die große Disruption durch KI? In den letzten Tagen und Wochen sind Aktien aus vielen Sektoren abgestürzt (beginnend mit Software) aus Furch vor der großen KI-Disruption. Ist das eine Art negativer Hype - eine Übertreibung? Fakt ist: in dieser Woche werden neueste Versionen von vielen KI-Anbietern auf den Markt kommen - und damit vielleicht weitere Aufschlüsse geben, ob die Finanzmärkte recht damit haben, die große Disruption durch KI zu erwarten. Eines aber scheint klar: KI ist für Anwender ein "besseres Geschäft" als für Anbieter von KI-Modellen..

    2. Entbürokratisierung, Lebenshaltungskosten, Wirtschaft, Freiheit: Mein Programm für Kanzler Merz

     

    Das Video "Finanzmärkte: Die große KI-Disruption - Mythos oder Realität?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
