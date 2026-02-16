FirstEnergy Aktie steigt auf 43,30€ - 16.02.2026

Die FirstEnergy Aktie konnte bisher um +2,61 % auf 43,30€ zulegen. Das sind +1,10 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

FirstEnergy ist ein bedeutender Akteur im US-Energiemarkt, bekannt für seine umfassende Stromversorgung und Innovationsbestrebungen im Bereich erneuerbare Energien.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die FirstEnergy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,87 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FirstEnergy Aktie damit um +10,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die FirstEnergy um +13,91 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

FirstEnergy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,15 % 1 Monat +8,23 % 3 Monate +9,87 % 1 Jahr +13,91 %

Informationen zur FirstEnergy Aktie

Es gibt 578 Mio. FirstEnergy Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,84 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Electric Power, Exelon und Co.

American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Exelon notiert im Minus, mit -0,73 %. Southern notiert im Plus, mit +1,16 %. NextEra Energy legt um +0,16 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +0,52 %.

FirstEnergy Aktie jetzt kaufen?

Ob die FirstEnergy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FirstEnergy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.