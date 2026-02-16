    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirstEnergy AktievorwärtsNachrichten zu FirstEnergy

    FirstEnergy Aktie steigt auf 43,30€ - 16.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die FirstEnergy Aktie bisher um +2,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FirstEnergy Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    FirstEnergy ist ein bedeutender Akteur im US-Energiemarkt, bekannt für seine umfassende Stromversorgung und Innovationsbestrebungen im Bereich erneuerbare Energien.

    FirstEnergy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.02.2026

    Die FirstEnergy Aktie konnte bisher um +2,61 % auf 43,30 zulegen. Das sind +1,10  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die FirstEnergy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,87 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die FirstEnergy Aktie damit um +10,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die FirstEnergy um +13,91 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    FirstEnergy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,15 %
    1 Monat +8,23 %
    3 Monate +9,87 %
    1 Jahr +13,91 %

    Informationen zur FirstEnergy Aktie

    Es gibt 578 Mio. FirstEnergy Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,84 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 16.02. - US Tech 100 schwach -0,26 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Electric Power, Exelon und Co.

    American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Exelon notiert im Minus, mit -0,73 %. Southern notiert im Plus, mit +1,16 %. NextEra Energy legt um +0,16 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +0,52 %.

    FirstEnergy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die FirstEnergy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FirstEnergy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FirstEnergy

    +1,90 %
    +9,69 %
    +5,91 %
    +7,50 %
    +11,98 %
    +13,14 %
    +63,85 %
    +43,24 %
    +13,16 %
    ISIN:US3379321074WKN:910509



