Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA

wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt bis überwiegend positiv. Fundamentaldaten werden als sehr stark gesehen (Umsatz +≈25% auf ~8,8 Mrd., oper. Gewinn ≈+50%, Auftragsbestand ~9,4 Mrd.), klarer Profiteur des Rechenzentrums-/KI-Booms. Gleichzeitig wird die Bewertung als ambitioniert und der Kurs als nahe Allzeithoch und weit über der 200-Tage-Linie kritisiert. Technische Vorsicht; Ziel 1.250€, Stopp 850€. 14-Tage-Performance nicht angegeben und daher nicht berücksichtigt.