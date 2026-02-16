Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
FirstEnergy
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 1
Performance 1M: +8,23 %
Invesco
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 2
Performance 1M: -10,91 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 3
Performance 1M: +5,67 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 4
Performance 1M: +20,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt bis überwiegend positiv. Fundamentaldaten werden als sehr stark gesehen (Umsatz +≈25% auf ~8,8 Mrd., oper. Gewinn ≈+50%, Auftragsbestand ~9,4 Mrd.), klarer Profiteur des Rechenzentrums-/KI-Booms. Gleichzeitig wird die Bewertung als ambitioniert und der Kurs als nahe Allzeithoch und weit über der 200-Tage-Linie kritisiert. Technische Vorsicht; Ziel 1.250€, Stopp 850€. 14-Tage-Performance nicht angegeben und daher nicht berücksichtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Comfort Systems USA eingestellt.
Keysight Technologies
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 5
Performance 1M: +10,35 %
