Invesco Aktie gewinnt an Wert - 16.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Invesco Aktie. Sie steigt um +2,49 % auf 22,865€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Invesco ist ein führender globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 1,5 Billionen USD. Das Unternehmen bietet Investmentfonds, ETFs und alternative Anlagen an. Hauptkonkurrenten sind BlackRock, Vanguard und State Street. Invesco hebt sich durch seine globale Reichweite und innovative Anlagestrategien ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Invesco investiert war, konnte einen Gewinn von +10,57 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Invesco Aktie damit um -1,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,62 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Invesco Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,41 % 1 Monat -10,91 % 3 Monate +10,57 % 1 Jahr +26,75 %

Informationen zur Invesco Aktie

Es gibt 459 Mio. Invesco Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,42 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 16.02.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

T. Rowe Price Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,20 %. State Street notiert im Plus, mit +0,21 %. Amundi notiert im Plus, mit +0,30 %.

Invesco Aktie jetzt kaufen?

Ob die Invesco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Invesco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.