IG Metall fordert von Tesla bessere Arbeitsbedingungen

Und ich halte aktuell das Huawei System für das weltbeste. Hat gerade die erste L3 Zulassung (im AVATR11/12) erhalten.





Hat natürlich 4 Lidarsensoren, also doomed, nicht wahr Nokery?





P.S. Der AVATR12 (absolute Oberklasse, mit Austattung die ein Model S als einen Dacia in Grundaustattung dastehen lässt!!) kostet in China umgerechnet 41.000€ (inkl. den Lidarsensoren)!

Hat der Marsimperator, der mit seinen explodierenden Edelstahlraketen bisher noch nicht mal bis zum Mond kommt, wohl wieder mal BS erzählt?





Tesla ist doomed! Mark my words!





Ich schätze die Huawei Lizenzen aktuell auf >10 Fahrzeugmodelle. Tesla dagegen: 0!



