Wirtschaft
IG Metall fordert von Tesla bessere Arbeitsbedingungen
Foto: Tesla-Auto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall fordert vor den Betriebsratswahlen im Tesla-Werk Grünheide Anfang März bessere Arbeitsbedingungen ein. "In einer Umfrage haben die Beschäftigten sehr deutlich gemacht, dass die Arbeit in der Gigafactory ein Knochenjob ist", sagte IG-Metall Bezirksleiter Jan Otto der "Süddeutschen Zeitung".
"Entlastung gibt es, wenn überhaupt nur, wenn das Unternehmen wegen Absatzproblemen die Produktion herunterfahren muss. Der managementnahe Betriebsrat hat in all den Jahren nichts gemacht, um den Druck auf die Kolleginnen und Kollegen zu senken."
Im Betriebsrat von Tesla hat bisher eine Fraktion um die Ex-Managerin Michaela Schmitz die Mehrheit. Dabei kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der IG Metall, die bisher 40 Prozent der Betriebsräte stellt.
Die Gewerkschaft legt einen Zehn-Punkte-Plan für bessere Arbeitsbedingungen vor, über den die SZ berichtet. "Schluss mit der Vetternwirtschaft" heißt es darin etwa. "Bei Beförderungen müssen Leistung, Können und Qualifikation entscheiden, nicht die Beziehung zu den Vorgesetzten!"
Die IG Metall fordert auch weniger Stress. "Wenn wir mehr produzieren sollen, brauchen wir mehr Leute. Wenn Teams unterbesetzt sind, müssen die Bänder langsamer laufen. Sonst macht die Arbeit krank. Unsere Gesundheit ist wichtiger als Manager-Boni und Rendite."
Bezirkschef Otto erklärte, die Mitglieder auf der IG Metall-Liste forderten Respekt von Tesla als Arbeitgeber ein. "Dazu gehört ein fairer Umgang, auch wenn jemand mal krank wird. Es muss Schluss sein mit dem Druck auf alle, die aus gesundheitlichen Gründen ausfallen."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung und Aussichten: Einige sehen starkes Wachstumspotenzial durch FSD/Robotaxis und neue Produkte und rufen zum Kauf, andere kritisieren einen überteuerten Kurs und sprechen von Short‑Positionen bzw. einer „Tulpenblase“. Weitere Themen sind der $99‑FSD‑Dienst als möglicher Kurs‑Treiber, Konkurrenz (BYD DPilot/Haftungsfragen), Batteriebrand‑Risiken und Zweifel an Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit ambitionierter Projekte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb heute 17:45
mitdiskutieren »
Und ich halte aktuell das Huawei System für das weltbeste. Hat gerade die erste L3 Zulassung (im AVATR11/12) erhalten.
Hat natürlich 4 Lidarsensoren, also doomed, nicht wahr Nokery?
P.S. Der AVATR12 (absolute Oberklasse, mit Austattung die ein Model S als einen Dacia in Grundaustattung dastehen lässt!!) kostet in China umgerechnet 41.000€ (inkl. den Lidarsensoren)!
Hat der Marsimperator, der mit seinen explodierenden Edelstahlraketen bisher noch nicht mal bis zum Mond kommt, wohl wieder mal BS erzählt?
Tesla ist doomed! Mark my words!
Ich schätze die Huawei Lizenzen aktuell auf >10 Fahrzeugmodelle. Tesla dagegen: 0!
GAP-Minder schrieb heute 08:41
mitdiskutieren »
Heute beginnt der Tag für die Tesla-Aktie freundlich. Musk hat wohl wieder angekündigt: die Massenproduktion des Semi soll in 2026 anlaufen, genaueres zum Zeitplan gibt es aber wohl nicht. Die Jahresproduktion soll bei 50.000 Stück liegen, aber auch hier wird nichts bekannt von entsprechend gefüllten Auftragsbüchern. In den USA ist die Elektromobilität dank des völlig unfähigen Präsidenten ja gerade eher auf dem Rückzug…
Und zum Optimus gab es wohl auch ein paar Aussagen, dass es ab 2027 richtig losgehen soll. Dieses Jahr ist da anscheinend wieder nichts zu erwarten…
Fazit: Musk hält seine Anleger weiter bei Laune und liefert zuverlässig sein bestes Produkt: die Ankündigung!
supernova1712 schrieb 11.02.26, 10:05
mitdiskutieren »
"Tesla lebt von Visionen und dem fast schon klerikalen Glauben seiner Anhängerschaft daran.
Ich würde davon ausgehen, dass all das erst sehr viel später Wirklichkeit wird,
als Elon Musk seinen Fans weiszumachen versucht. Wenn überhaupt."
Bert Flossbach, Mitgründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch im Handelsblatt-Interview.
