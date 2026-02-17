Hier geht 2026 die Post ab! Steyr Motors, TeamViewer, dynaCERT Aktie!
Foto: esg-aktien.de
Abwärts geht es bei TeamViewer im Jahr 2026. Die Aktie des Softwareunternehmens notiert auf einem Allzeittief und droht unter die Marke von 5 EUR zu rutschen. Jetzt also einsteigen? Dagegen könnte die Aktie von dynaCERT vor einer Vervielfachung stehen. Dazu müsste allerdings der operative Durchbruch gelingen. Gemäß dem Ausblick auf 2026 des Unternehmens ist dies absolut möglich und damit auch die Neubewertung. Eine Neubewertung hat die Aktie von Steyr Motors im vergangenen Jahr aufs Parkett gelegt. Dies gilt es im laufenden Jahr mit deutlich steigenden Umsätzen und Gewinnen zu unterfüttern. Analysten sind bullish für die Rüstungsaktie.
