JETZT diese AKTIEN kaufen?! Gerresheimer, TUI und Silver Viper Minerals!
Foto: esg-aktien.de
Wer die Silber-Rally verpasst hat, für den ergibt sich in der aktuellen Konsolidierung eine interessante Einstiegschance – zum Nachkaufen natürlich auch. Eine spannende Aktie aus der zweiten Reihe dafür ist Silver Viper Minerals. In einem interessanten Interview erläutert der CEO die Stärken des Unternehmens. Wird man bald der größte Explorer in Mexiko? Auf den ersten Blick könnte der Absturz der Gerresheimer-Aktie für den Kauf sprechen. Doch es gibt große Probleme. Die Bilanzierung muss weiterhin hinterfragt werden und jetzt schwächelt auch noch das operative Geschäft. Dagegen läuft es bei TUI durchaus solide. Der Touristikkonzern zahlt wieder Dividende und ist stark in der neue Jahr gestartet. Während die Aktie leicht sinkt, kaufen Insider.
