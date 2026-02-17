Dortmund will gegen Bergamo vorlegen





Hast du jemals kritisch hinterfragt, wieso die BVB Aktie in den letzten Jahren fast nur noch abwärts tendiert und 2025 sogar tiefer stand als während der Corona-Krise? Und das Fußballaktien-Wikifolio hat seit seinem Start im Jahr 2020 fast 80% verloren. Woran liegt das wohl?

Du siehst eine Aktien-Unterbewertung u.a. aufgrund von Umsatz, Markenwert, stillen Reserven und den bezahlten Analysten-Kurszielen. Offensichtlich interessiert das alles den Aktienkurs nicht.

Kleiner Tipp: Schau dir mal die aktuelle Ergebnisentwicklung an.

2024/25 hat der BVB mit 525 Mio. Euro einen historischen Rekordumsatz erzielt. Ursächlich hierfür war primär das Erreichen des CL-Viertelfinales sowie die erstmalige Teilnahme an der Club-WM mit Zusatzeinnahmen von 34 Mio. Euro. Hinzu kamen Brutto-Transferentgelte von 63,6 Mio. Euro. Was kam am Ende heraus? Ein Konzernergebnis von 6,5 Mio. Euro. Die Dividende in Höhe von 6 Cent musste sogar zu einem geringen Teil aus der Substanz bezahlt werden.

2025/26 werden die Umsätze bei einem angenommenen Ausscheiden im CL-Achtelfinale rückläufig sein, zumal für die Club-WM nur rund 11 Mio. Euro eingenommen wurden. Hinzu kommen bereits feststehende Brutto-Transferentgelte von mehr als 70 Mio. Euro. Trotzdem rechnet der Konzern beim Jahresergebnis im Mittel nur mit einer Null. Glaubst du, dass bei diesem Ergebnis eine Dividende gezahlt wird?

Offensichtlich gelingt es also in den beiden Geschäftsjahren nicht, trotz sehr hoher Einnahmen, die zudem nicht jedes Jahr anfallen, einen nachhaltigen Gewinn zu erzielen. Kann es nicht sein, dass dies die Ursache für die negative Entwicklung des Aktienkurses ist?



