Dortmund will gegen Bergamo vorlegen
- Dortmund will zuhause klare Ausgangsposition..
- BVB trifft Atalanta am Dienstag 21:00 Prime...
- Kovac: vier Innenverteidiger Schlotterbeck u.a
DORTMUND (dpa-AFX) - Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League möchte sich Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangsposition verschaffen. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga strebt im Play-Off-Hinspiel gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) einen Sieg an. Das Rückspiel steigt am Mittwoch nächster Woche.
BVB-Trainer Niko Kovac plagen allerdings einige Personalsorgen in der Abwehr. Mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane fallen gleich vier Innenverteidiger verletzt aus./edo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,265 auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 357,13 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +54,56 %/+54,56 % bedeutet.
Hast du jemals kritisch hinterfragt, wieso die BVB Aktie in den letzten Jahren fast nur noch abwärts tendiert und 2025 sogar tiefer stand als während der Corona-Krise? Und das Fußballaktien-Wikifolio hat seit seinem Start im Jahr 2020 fast 80% verloren. Woran liegt das wohl?
Du siehst eine Aktien-Unterbewertung u.a. aufgrund von Umsatz, Markenwert, stillen Reserven und den bezahlten Analysten-Kurszielen. Offensichtlich interessiert das alles den Aktienkurs nicht.
Kleiner Tipp: Schau dir mal die aktuelle Ergebnisentwicklung an.
2025/26 werden die Umsätze bei einem angenommenen Ausscheiden im CL-Achtelfinale rückläufig sein, zumal für die Club-WM nur rund 11 Mio. Euro eingenommen wurden. Hinzu kommen bereits feststehende Brutto-Transferentgelte von mehr als 70 Mio. Euro. Trotzdem rechnet der Konzern beim Jahresergebnis im Mittel nur mit einer Null. Glaubst du, dass bei diesem Ergebnis eine Dividende gezahlt wird?
Offensichtlich gelingt es also in den beiden Geschäftsjahren nicht, trotz sehr hoher Einnahmen, die zudem nicht jedes Jahr anfallen, einen nachhaltigen Gewinn zu erzielen. Kann es nicht sein, dass dies die Ursache für die negative Entwicklung des Aktienkurses ist?