    Terra Clean erweitert sein wachsendes Uranportfolio um aussichtsreiche Uran-Claims mit 3.395 Acres Fläche in Wyoming

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver B.C., 17. Februar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen neue aussichtsreiche Uranexplorationsflächen auf 100 nicht patentierten vom Bureau of Land Management („BLM“) verwalteten Claims mit 2.068 Acres Fläche mittels kostengünstigen Absteckens erworben hat. Des Weiteren gibt das Unternehmen den Erwerb von drei strategischen Wyoming State Leases bekannt, die sich über 1.327 Acres erstrecken. Die staatlichen Pachtflächen und neu abgesteckten Claims, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden, erweitern das wachsende Uranexplorationsportfolio von Terra um 3.395 Acres.

     

    „Wir freuen uns sehr, diese überaus aussichtsreiche Konzessionsfläche in Wyoming, die sich in unmittelbarer Nähe der Uranlagerstätte Juniper Ridge von enCore Energy Corp befindet, zu erwerben“, so CEO Greg Cameron. „Die neu erworbenen Claims liegen in einem bekannten Uranrevier und verfügen über zahlreiche Uranvorkommen, wobei der höchste verzeichnete Wert 0,375 % U3O8 beträgt.“

     

    Abbildung 1: Standort der neuen Claims im Süden von Wyoming

     

    Liste der neuen Claims:

     

    Das Unternehmen hat direkt 100 nicht patentierte vom BLM verwaltete Lode Mining Claims (mit den Claim-Nummern WY106774346 bis WY106774445) abgesteckt.

     

    Darüber hinaus hat das Unternehmen drei Wyoming State Leases (mit den Pacht-Nummern 0-43951, 0-43952 und 0-43953) erworben. Zum Erwerb dieser Pachtflächen muss das Unternehmen Barzahlungen in Gesamthöhe von 45.000 US$ leisten, wobei 10.000 US$ innerhalb von fünf (5) Werktagen, 15.000 US$ bis spätestens 1. Dezember 2026 und 20.000 US$ bis spätestens 1. Dezember 2027 fällig sind. Zudem muss das Unternehmen zeitgleich zu den Barzahlungen für den Erwerb der Pachtflächen staatliche Aufrechterhaltungsgebühren zahlen.

     

    Die erworbenen Flächen erstrecken sich entlang der südlichen Flanke des Washakie-Beckens. Das Washakie-Becken, eine große Synklinale, bildet ein topografisches Plateau südlich von Interstate 80 und westlich von State Highway 789 innerhalb des umfassenderen Green River-Beckens in Wyoming. Das Washakie-Becken stellt ein strukturelles Tief dar, in dem sich Sedimentgesteine angesammelt haben, und beherbergt eine für Bergbauprojekte relevante Uranmineralisierung.

    Seite 1 von 4 




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
