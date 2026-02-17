Hotel-Erbe Pritzker verlässt Hyatt wegen Epstein-Kontakten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Enthüllungen um Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwingen eine weitere prominente Figur der US-Geschäftswelt zum Rückzug. Milliardärserbe Thomas Pritzker gab den Vorsitz im Aufsichtsrat des Hotelkonzerns Hyatt auf und wird das Gremium verlassen. Er wolle mit dem Schritt angesichts seiner Kontakte zu Epstein und dessen verurteilter Vertrauten Ghislaine Maxwell Hyatt schützen, teilte der 75-jährige Pritzker mit. Er bedauere zutiefst seine Epstein-Verbindungen.

Jüngst veröffentlichte Unterlagen aus den Epstein-Ermittlungen legten offen, dass Thomas Pritzker über Jahre häufig Kontakt zu Epstein hatte. Erst vergangene Woche war die Chefjuristin der Bank Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, wegen ihrer Verbindungen zu Epstein zurückgetreten.