    Hotel-Erbe Pritzker verlässt Hyatt wegen Epstein-Kontakten

    Für Sie zusammengefasst
    • Pritzker gibt Vorsitz im Hyatt-Aufsichtsrat ab
    • Unterlagen zeigen jahrelange Kontakte Pritzker
    • Hyatt bleibt im Einfluss der Pritzker-Familie.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Enthüllungen um Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwingen eine weitere prominente Figur der US-Geschäftswelt zum Rückzug. Milliardärserbe Thomas Pritzker gab den Vorsitz im Aufsichtsrat des Hotelkonzerns Hyatt auf und wird das Gremium verlassen. Er wolle mit dem Schritt angesichts seiner Kontakte zu Epstein und dessen verurteilter Vertrauten Ghislaine Maxwell Hyatt schützen, teilte der 75-jährige Pritzker mit. Er bedauere zutiefst seine Epstein-Verbindungen.

    Jüngst veröffentlichte Unterlagen aus den Epstein-Ermittlungen legten offen, dass Thomas Pritzker über Jahre häufig Kontakt zu Epstein hatte. Erst vergangene Woche war die Chefjuristin der Bank Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, wegen ihrer Verbindungen zu Epstein zurückgetreten.

    Thomas' Vater Jay Pritzker hatte die Hyatt-Kette seit den 50er Jahren auf Basis eines Hotels in Los Angeles aufgebaut und die Familie hat weiterhin weitgehende Kontrolle bei dem Konzern. Thomas Pritzker war zeitweise auch Hyatt-Chef und hielt mehr als 20 Jahre den Vorsitz im Verwaltungsrat./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hyatt Hotels Registered (A) Aktie

    Die Hyatt Hotels Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 165,4 auf NYSE (14. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hyatt Hotels Registered (A) Aktie um +3,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hyatt Hotels Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 5,84 Mrd..

    Hyatt Hotels Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.






