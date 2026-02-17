    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 17. Februar 2026

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen
    08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
    08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
    08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
    22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
    12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
    14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    HINWEIS
    CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
