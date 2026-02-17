    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Erneuter Rückschlag erwartet

    • Dax 0,3% tiefer auf 24.729, Rücklauf zur 50-Tg
    • Ohne Wall-Street-Impulse wegen Presidents' Day
    • Nikkei Gewinnmitnahmen, China-Börsen weiter zu
    DAX-FLASH - Erneuter Rückschlag erwartet
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax seinen Rückschlag zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.729 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei aktuell 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.

    In den USA war zu Wochenbeginn wegen des Presidents' Day nicht gehandelt worden. In Japan weitete der Nikkei am Morgen seine Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche aus. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests ins Jahr des Feuer-Pferds noch geschlossen./ag/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
