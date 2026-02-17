Erneuter Rückschlag erwartet

Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.





Mein Fahrplan ist klar definiert:





Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.





Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.

Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.





Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.





Der Unterschied?

Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.

Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.

Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.





Trading ist kein Stimmungsbarometer –

es ist Risikomanagement mit Kursziel.



