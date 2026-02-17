Nun gibt's fünf davon geschenkt

HAMBURG, Deutschland, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Vorstellung, auf eine eigene Insel zu entfliehen, gilt für viele seit jeher als Inbegriff eines Traums. Inseln stehen dabei zunehmend nicht mehr nur für Luxus, sondern auch für Raum, Erholung und neue Energie.

Schweden lädt Reisende ein, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen und sich um fünf von mehr als 267.000 Inseln zu bewerben. Inseln, die für Ruhe, saubere Luft und regenerierende Natur stehen.

Schweden bietet nun die Möglichkeit, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, indem fünf der Inseln des Landes internationalen Reisenden für die Dauer eines Jahres zur Nutzung überlassen werden.

Eine aktuelle globale Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov zeigt, dass sich Menschen besonders von Stille, frischer Luft und freiem Zugang zur Natur angezogen fühlen. 77 Prozent der Befragten geben an, sich einen Besuch auf einer schwedischen Insel vorstellen zu können. 44 Prozent sagen, sie würden den Menschenmengen gern entkommen, indem sie auf ihre eigene Insel reisen. In Deutschland und Frankreich räumt jede fünfte Person ein, dass eine Auszeit vom eigenen Lebenspartner oder der eigenen Lebenspartnerin willkommen wäre.

Die Initiative „Deine schwedische Insel" definiert Luxus neu. Nicht als Exklusivität oder Überfluss, sondern als Einfachheit, Raum und Natur. Insgesamt zählt Schweden 267.570 Inseln.

„Schweden hat mehr Inseln als jedes andere Land der Welt, und wir möchten Menschen einladen, das vielleicht authentischste Luxusgut zu genießen. Die Ruhe und Gelassenheit der Natur auf der eigenen Insel", sagt Susanne Andersson, CEO von Visit Sweden.

Die Initiative, die von Visit Sweden in Zusammenarbeit mit der staatlichen Liegenschaftsverwaltung gestartet wurde, lädt Reisende dazu ein, sich als Hüterin oder Hüter einer von fünf sorgfältig ausgewählten Inseln zu bewerben. Jeder Ort liegt abgeschieden, ist jedoch nah genug an einer lokalen Gemeinschaft, um das Nötigste zu erledigen. Etwa den Einkauf von Lebensmitteln, das Versenden einer Postkarte oder die Teilnahme an einer traditionellen Mittsommerfeier.

Internationale Reisende sind eingeladen, Videos hochzuladen, in denen sie erklären, warum sie das Recht erhalten sollten, eine der fünf ausgewählten Inseln für ein Jahr zu nutzen. Eine Jury wählt die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber anhand von Kreativität und persönlicher Motivation aus. Zu gewinnen gibt es eine Reise nach Schweden.

„Falls man keine dieser Inseln erhält, besteht kein Grund zur Sorge. Schweden hat viele weitere Inseln, die allen offenstehen", sagt Susanne Andersson. „Von stillen Seen bis hin zu offenen Küsten wartet für jede und jeden ein Inselparadies."

