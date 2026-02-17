    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsALSO Holding AktievorwärtsNachrichten zu ALSO Holding
    ALSO Achieves Record Results, Sets Stage for 2025 Success!

    ALSO powers ahead with record-breaking 2025 figures, robust profitability and strong cash, while lifting its dividend again and reaffirming ambitious 2026 and mid-term targets.

    • ALSO reported record 2025 results: revenue €15.2 billion (+39%), cloud revenue €1.6 billion (+38%) and 5.9 million unique users (+34%)
    • EBITDA reached €286 million (+22%)
    • ROCE was 16.1% (adjusted ROCE 25.2%)
    • Cash position €830 million (+14%)
    • Board proposes 14th consecutive dividend increase to CHF 5.30 per share (+4%)
    • 2026 guidance: EBITDA €300–340 million and ROCE >20%; medium-term target unchanged (EBITDA €425–525 million and ROCE >25%), with continued selective acquisition evaluation.

    The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at ALSO Holding is on 17.02.2026.


