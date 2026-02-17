    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsALSO Holding AktievorwärtsNachrichten zu ALSO Holding
    Rekord 2025: Das unglaubliche Ergebnis jetzt enthüllt!

    Rekordjahr 2025: Dank Effizienz, starkem Cloud-Wachstum und gezielten Akquisitionen legt das Unternehmen bei Ergebnis, Umsatz und Finanzkraft eindrucksvoll zu.

    Rekord 2025: Das unglaubliche Ergebnis jetzt enthüllt!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 ein Rekord-Ergebnis mit einem EBITDA von 286 Millionen Euro, was einem Plus von 22 % entspricht.
    • Der Umsatz stieg auf 15,2 Milliarden Euro, eine Steigerung um 39 %, wobei das Cloud-Geschäft 1,6 Milliarden Euro ausmacht (+38 %).
    • Der Cash-Bestand erhöhte sich um 14 % auf 830 Millionen Euro.
    • Für 2026 wird ein EBITDA zwischen 300 und 340 Millionen Euro sowie ein ROCE von über 20 % erwartet.
    • Die Dividende soll auf 5,30 CHF pro Aktie erhöht werden, was einer Steigerung um 4 % entspricht, basierend auf der soliden finanziellen Lage.
    • Die Strategieerfolge, insbesondere Effizienzsteigerungen, Ausbau des Cloud-Geschäfts und erfolgreiche Akquisitionen, waren ausschlaggebend für das Rekord-Ergebnis.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 17.02.2026.


    ALSO Holding

    -0,35 %
    -5,90 %
    -3,63 %
    -12,10 %
    -21,51 %
    +13,09 %
    -6,18 %
    +417,45 %
    ISIN:CH0024590272WKN:A0JJW1





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Rekordjahr 2025: Dank Effizienz, starkem Cloud-Wachstum und gezielten Akquisitionen legt das Unternehmen bei Ergebnis, Umsatz und Finanzkraft eindrucksvoll zu.
