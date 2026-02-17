Rekord 2025: Das unglaubliche Ergebnis jetzt enthüllt!
Rekordjahr 2025: Dank Effizienz, starkem Cloud-Wachstum und gezielten Akquisitionen legt das Unternehmen bei Ergebnis, Umsatz und Finanzkraft eindrucksvoll zu.
- Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 ein Rekord-Ergebnis mit einem EBITDA von 286 Millionen Euro, was einem Plus von 22 % entspricht.
- Der Umsatz stieg auf 15,2 Milliarden Euro, eine Steigerung um 39 %, wobei das Cloud-Geschäft 1,6 Milliarden Euro ausmacht (+38 %).
- Der Cash-Bestand erhöhte sich um 14 % auf 830 Millionen Euro.
- Für 2026 wird ein EBITDA zwischen 300 und 340 Millionen Euro sowie ein ROCE von über 20 % erwartet.
- Die Dividende soll auf 5,30 CHF pro Aktie erhöht werden, was einer Steigerung um 4 % entspricht, basierend auf der soliden finanziellen Lage.
- Die Strategieerfolge, insbesondere Effizienzsteigerungen, Ausbau des Cloud-Geschäfts und erfolgreiche Akquisitionen, waren ausschlaggebend für das Rekord-Ergebnis.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 17.02.2026.
