Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Verbindungstechnik-Anbieter Norma
- Schwache Nachfrage belastet Q4 und Gesamtjahr.
- Umsatz -7% auf 821,7 Mio € Ebit bereinigt -81%
- Wassergeschäft an ADS verkauft, NewNorma Start
MAINTAL (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage hat auch im Schlussquartal 2025 die Geschäfte der Norma Group belastet. Das Unternehmen spürt eine allgemeine Schwäche wichtiger Kundenindustrien wie Lkw-Produktion und Bauwirtschaft. Im Gesamtjahr 2025 fiel der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen denn auch um knapp sieben Prozent auf 821,7 Millionen Euro, wie der im SDax notierte Verbindungstechnikanbieter am Dienstag in Maintal mitteilte. Dabei belasteten auch negative Währungseffekte. Weil zudem hohe Personalkosten und Sonderausgaben für Logistik anfielen und nur bedingt durch Einsparungen ausgeglichen werden konnten, brach das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) um 81 Prozent auf 6,3 Millionen Euro ein.
Ausgeklammert aus den Zahlen ist das Geschäft für Wassermanagement, das Norma inzwischen an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) verkauft hat. "Mit dem erfolgreichen Verkauf unseres Wassergeschäfts haben wir die Grundlage für NewNorma gelegt", sagte die neue Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger laut Mitteilung. "In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld konnten wir das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen unserer Prognose abschließen, und die von uns eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen erste Erfolge", ergänzte sie. Eine Prognose für das Jahr 2026 will das Management mit den finalen Zahlen am 31. März geben./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 17.816 auf Ariva Indikation (16. Februar 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,02 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 505,66 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -22,33 %/+42,39 % bedeutet.
An ein normales ARP über Xetra glaube ich nicht. Meistens ist das auch an Bedingungen geknüpft. Beispielsweise darf nur ein bestimmter Anteil des Umsatzes gekauft werden. Wenn man dann die normalen Tagesumsätze mit dem Volumen des ARP abgleicht, kommt man schnell auf eine Dauer des ARP im Bereich von sechs bis zwölf Monaten.
Das Attraktive daran ist, dass man den Großteil seines Investments zurück bekommt und eine aktuell sehr geringe Marktkapitalisierung übrig bleibt, die für einen Umsatz von mehr als 800 Mio steht. Norma bekommt ca. 20 EUR pro Aktie an Cash durch den Verkauf der Wassersparte. Der Kurs liegt aber nur bei ca. 15. Der Mehrwert sollte so eigentlich auf der Hand liegen
was genau bereits umgesetzt bzw initiiert wurde, wird man im Rahmen der Berichterstattung über das abgelaufenen Gj erfahren. Insofern fand ich den Zeitpunkt der Metzler-Einstufung fragwürdig, zumal sie nichts ausgedrückt haben, was nicht ohnehin bekannt gewesen wäre. Dass dieser Prozess Zeit benötigt, sollte auch klar sein.