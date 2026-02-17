    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    NORMA Group schließt 2025 erfolgreich ab, Wassergeschäft verkauft.

    NORMA Group blickt auf ein anspruchsvolles, aber richtungsweisendes Jahr 2025 zurück: Umsatz, Ergebnis, Cashflow und strategische Weichenstellungen prägen die Bilanz.

    NORMA Group schließt 2025 erfolgreich ab, Wassergeschäft verkauft.
    Foto: NORMA Group
    • NORMA Group schließt das Geschäftsjahr 2025 innerhalb der prognostizierten Bandbreiten ab
    • Der Umsatz 2025 beträgt vorläufig 821,7 Millionen Euro, leicht unter dem Vorjahr (881,8 Mio. Euro)
    • Das bereinigte EBIT liegt bei 6,3 Millionen Euro mit einer Marge von 0,8 %, deutlich niedriger als 2024 (33,0 Mio. Euro)
    • Der operative Netto-Cashflow beträgt 95,6 Millionen Euro, was die operative Stärke des Unternehmens zeigt
    • Der Verkauf des Wassergeschäfts wurde im Februar 2026 erfolgreich abgeschlossen, was die strategische Neuausrichtung unterstützt
    • Die Verschuldung wurde durch den Nettomittelzufluss von 650 Millionen Euro reduziert, und es sind Maßnahmen zur Rückführung an die Aktionäre geplant

    Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,25 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.795,43PKT (-0,22 %).


    NORMA Group

    -2,89 %
    -5,44 %
    +7,02 %
    +19,79 %
    -6,38 %
    -37,83 %
    -61,39 %
    -64,63 %
    -26,43 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV





