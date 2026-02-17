Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax seine Verluste am Dienstag ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.729 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt. In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. In Japan weitete der Nikkei am Morgen seine Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche aus. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests geschlossen.

USA: - KEIN HANDEL - Am Montag waren die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertags geschlossen.