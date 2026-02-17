    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Leichte Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verliert, Rückkehr zur 50-Tage-Linie 24624
    • Keine Impulse von Wall Street, US-Märkte zu...
    • Asien: Nikkei -0,8%, China wegen Neujahr zu...
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------
    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax seine Verluste am Dienstag ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.729 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt. In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. In Japan weitete der Nikkei am Morgen seine Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche aus. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests geschlossen.

    USA: - KEIN HANDEL - Am Montag waren die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertags geschlossen.

    ASIEN: - VERLUSTE - Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas nachgegeben. Der Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,8 Prozent ein. Keine Impulse kamen unterdessen aus den USA. Dort ruhte der Handel wegen eines Feiertages. Auch in China wurde weiterhin wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt.

    ^
    DAX 24.800,91 -0,46%
    XDAX 24.821,02 -0,37%
    EuroSTOXX 50 5.978,88 -0,11%
    Stoxx50 5.154,01 0,14%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,30 0,11%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1844 -0,09%
    USD/Yen 152,91 -0,39%
    Euro/Yen 181,10 -0,47%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 68.323 -0,79%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 68,22 -0,43 USD WTI 63,37 0,48 USD°

    /jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
