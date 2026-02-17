Ottobock: Rekordergebnisse, zweistelliges Wachstum & positiver Ausblick
Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und sinkende Verschuldung: Das Unternehmen setzt seinen Erfolgskurs fort und baut Markt- und Innovationsführerschaft weiter aus.
Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
- Umsatzerlöse im Kerngeschäft bei 1,6 Mrd. Euro (+11,7 %, organisch +10,6 %).
- Bereinigtes EBITDA im Kerngeschäft 415,3 Mio. Euro; bereinigte EBITDA‑Marge im Kerngeschäft 26,0 % (Anstieg um 3,6 Prozentpunkte).
- Free Cashflow 228,0 Mio. Euro (+23,7 %); dynamischer Verschuldungsgrad gesunken auf 2,3x (2024: 3,5x).
- Starke regionale und segmentale Entwicklung: EMEA +12,7 %, Americas +9,5 %, APAC +7,4 %; Produkte & Komponenten (B2B) +14,5 %, Patient Care (B2C) +8,3 %.
- Ausbau von Markt‑ und Innovationsführerschaft: Einführung mehrerer Produktneuheiten (u. a. neues Kniegelenk, überarbeitete Arm-/Handprothetik, aktive Exoskelette), neue Erstattungen in USA, Frankreich und Japan sowie Akquisitionen zur Erweiterung des Patient Care‑Netzwerks.
- Positiver Ausblick: 2026 erwartetes Kerngeschäftswachstum 5–8 % und bereinigte EBITDA‑Marge >26,5 %; Mittelfrist‑Prognose bis 2029 bestätigt (organisches Wachstum 7–9 %, EBITDA‑Marge 29–30 %).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2025, bei Ottobock ist am 17.02.2026.
Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.795,43PKT (-0,22 %).
+0,17 %
-3,75 %
-13,87 %
-18,35 %
-15,94 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte