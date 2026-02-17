Software-Crash lässt Private Equity bluten: Finanzinvestor-Aktien in Gefahr!

So erfasst der Ausverkauf besonders die gelisteten Finanzinvestoren. Die Aktie des luxemburgischen Finanzinvestors CVC verlor seit Jahresbeginn rund 10 Prozent. Seit Jahresanfang hat die Aktie des US-Finanzinvestors KKR sogar einen Einbruch von 21 Prozent verzeichnet. Beim schwedischen Konkurrenten EQT waren es immerhin ein Verlust von mehr als 17 Prozent.

Private-Equity-Investoren, die auf Softwareunternehmen setzten, erleben gerade ein böses Erwachen. Was einst als goldene Quelle des schnellen Profits galt, wird plötzlich zum Risiko. Die Software-Krise schlägt in den Portfolios der Finanzgiganten gnadenlos zu. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet.

Ein entscheidender Faktor ist der Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI), die die Spielregeln verändert. Was früher eine der teuersten Softwarelösungen war, lässt sich jetzt dank moderner KI-Tools in Rekordzeit nachbauen. Der KI-Faktor könnte dazu führen, dass alte Softwarelösungen innerhalb von Monaten obsolet werden – und das ganze Geschäftsmodell infrage gestellt wird.

Die Auswirkungen sind dramatisch: Der Deal-Strom in der Branche ist 2025 bereits um 20 Prozent zurückgegangen. Für viele Private-Equity-Investoren, die auf hochbewertete Softwarefirmen setzten, bedeutet das einen drastischen Verlust an Potenzial. Ist der Hype nun endgültig vorbei?

Aber nicht alle Investoren sind gleich betroffen. Einige sehen in der Krise auch eine Chance. Wer jetzt die richtigen Softwareunternehmen kauft und mithilfe von KI revolutioniert, könnte langfristig die Marktführung übernehmen und von den sinkenden Bewertungen profitieren. Die Frage ist nur: Wer werden die Gewinner von morgen sein?

Private-Equity-Fonds müssen sich jetzt entscheiden: Abwarten oder Umstrukturieren? Die Softwarebranche könnte sich als noch lukrativer erweisen – wenn man bereit ist, die richtigen Weichen zu stellen. Doch ohne strategische Anpassungen könnte der Markt für viele Investoren zur Falle werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



