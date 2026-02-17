Abverkauf bei Gold -1,64 % in 24h

Das Anleger‑Sentiment im wallstreetONLINE‑Forum ist geteilt: Technische Bulls sehen eine C‑Bewegung mit Zielen bei ~3.000–3.300 und Fonds sprechen von einer noch nicht begonnenen zweiten Bullenphase. Skeptiker warnen vor Übertreibung und Optionsspekulationen (Berichte bis 20.000 US$); fundamentale Nachfrage wird teils als schwächer beschrieben. Kursentwicklung 14 Tage: Prozentangabe fehlt.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.811,30USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.910,58USD ein Wert von 13.555,4USD geworden – ein Gewinn von +171,11 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.