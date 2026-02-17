Nächster Widerstand gefallen

Zum Wochenstart präsentierten sich die Käufer erneut stark und konnten diese Marke zumindest im Tagesverlauf hinter sich lassen. Dadurch rückt nun das bisherige Hoch aus 2025 bei 35,92 Euro in den Fokus. Aus charttechnischer Sicht eröffnet sich damit weiteres Potenzial für ein kurz- bis mittelfristiges Engagement auf der Käuferseite.

Bereits Anfang Februar hatte die Aktie ihren seit März 2025 bestehenden Abwärtstrend dynamisch nach oben durchbrochen. Damit wurde ein mittelfristiges Kaufsignal ausgelöst. In der Folge stieg der Kurs bis an das 61,8-%-Fibonacci-Retracement bei 32,12 Euro.

Ein direkter Einstieg auf der Long-Seite ist möglich, sollte jedoch mit einer großzügigen Absicherung erfolgen. Nach kräftigen Kursanstiegen kommt es häufig zu spürbaren Rücksetzern (Pullbacks).

Wichtig bleibt auch der Blick auf den 50-Wochen-Durchschnitt bei 29,24 Euro. Sollte diese Marke nachhaltig nach unten durchbrochen werden, wäre das ein deutlich negatives Signal. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 26,00 Euro zurückfallen – und damit einen Großteil der jüngsten Gewinne wieder abgeben.

Unterm Strich: Die Aktie zeigt Stärke, doch nach dem dynamischen Anstieg sollten Anleger Chancen und Risiken gleichermaßen im Blick behalten.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 32,97 Euro

Kursziel : 34,44/35,91 Euro

Renditechance via DU71U0 : 77 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Telekom AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU71U0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,69 - 3,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,274 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 29,274 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,97 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 35,91 Euro Hebel: 8,83 Kurschance: + 77 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY24M1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,66 - 3,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 36,5969 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 36,5969 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,97 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,85 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.