Lufthansa technisch vielversprechend

An der Börse hinterließ der Arbeitskampf jedoch bislang nur begrenzte Spuren. Die Aktie zeigt sich vergleichsweise stabil, auch wenn Anleger derzeit noch zögern, den Kurs nachhaltig in den zweistelligen Bereich zu treiben.

Betroffen waren etwa 800 Verbindungen mit rund 100.000 Passagieren, wobei ausschließlich Abflüge aus Deutschland bestreikt wurden. Zeitgleich beteiligten sich auch Flugbegleiter der Gewerkschaft UFO an einem Warnstreik.

Aus technischer Sicht hatte sich das Papier bereits im Vorfeld positiv entwickelt. Der seit Januar 2025 bestehende Aufwärtstrend wurde nach oben durchbrochen – ein Signal, das grundsätzlich für weiteres Potenzial spricht. Aktuell pendelt die Aktie jedoch um 9,00 Euro und befindet sich in einer kurzen Orientierungsphase.

Sollte sich die Situation rund um den Streik beruhigen, könnte ein Anstieg über 9,56 Euro neue Dynamik freisetzen. In diesem Fall wären Kursziele bei 10,10 Euro und darüber bei 11,15 Euro möglich. Das würde die Aktie für ein Engagement auf der Käuferseite interessant machen.

Auf der Unterseite dient der frühere Aufwärtstrend bei 8,75 Euro als wichtige Unterstützung. Erst wenn diese Marke unterschritten wird, müsste mit deutlicheren Rückgängen in Richtung 8,25 Euro und darunter 8,00 Euro gerechnet werden. Ein nachhaltiger Trendwechsel nach unten würde allerdings erst mit einem klaren Bruch des übergeordneten Aufwärtstrends bestätigt.

Fazit: Trotz Streik bleibt das charttechnische Bild konstruktiv – nun kommt es darauf an, ob die Aktie die nächste Hürde nach oben überwinden kann.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 9,56 Euro

Kursziel : 10,10/11,15 Euro

Stopp : unter 8,60 Euro

Renditechance via DU7JGZ : 170 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Lufthansa AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7JGZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,85 - 0,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 8,3936 Euro Basiswert: Deutsche Lufthansa AG KO-Schwelle: 8,3936 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 11,15 Euro Hebel: 10,50 Kurschance: + 170 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5JW1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,98 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 10,2114 Euro Basiswert: Deutsche Lufthansa AG KO-Schwelle: 10,2114 Euro akt. Kurs Basiswert: 9,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,14 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.