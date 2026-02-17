Silberpreis
Silber crasht auf 74,76 USD
Starker Abverkauf: Silber verliert -2,42 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,16 %
|1 Monat
|-17,87 %
|3 Monate
|+46,21 %
|1 Jahr
|+130,28 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 32,46666USD. Heute steht er bei 74,76USD. Das Investment wäre auf 11.514,0USD gewachsen – eine Steigerung von +130,28 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt gemischtes bis vorsichtiges Sentiment: viele Nutzer zweifeln an angeblicher physischer Knappheit und sprechen von ‚Papiersilber‘/Marktmanipulation, parallel gibt es konstruktive Einschätzungen (z.B. J.P. Morgan Kursziel 85 USD). Hinweise auf längere Lieferzeiten für Barren sowie Diskussionen zu Lagerkosten/ETFs. Kursentwicklung (14 Tage): nicht angegeben → insgesamt vorsichtig‑neutral.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|384,30EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|132,98EUR
|-1,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|279,40EUR
|-1,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|389,02EUR
|-2,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,12EUR
|-0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|587,55EUR
|-2,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|396,76EUR
|-1,60 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,25EUR
|-1,59 %
|Long
|1
|0,00
|133,22EUR
|-1,52 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,439EUR
|+0,51 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.