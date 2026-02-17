Silber crasht auf 74,76 USD

-2,42 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,16 % 1 Monat -17,87 % 3 Monate +46,21 % 1 Jahr +130,28 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 74,76und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 32,46666USD. Heute steht er bei 74,76USD. Das Investment wäre auf 11.514,0USD gewachsen – eine Steigerung von +130,28 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt gemischtes bis vorsichtiges Sentiment: viele Nutzer zweifeln an angeblicher physischer Knappheit und sprechen von ‚Papiersilber‘/Marktmanipulation, parallel gibt es konstruktive Einschätzungen (z.B. J.P. Morgan Kursziel 85 USD). Hinweise auf längere Lieferzeiten für Barren sowie Diskussionen zu Lagerkosten/ETFs. Kursentwicklung (14 Tage): nicht angegeben → insgesamt vorsichtig‑neutral.