Ottobock will nach Umsatz- und Gewinnplus weiter wachsen
- Ottobock: Kerngeschäft soll 2026 +5-8% wachsen
- Bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft >26,5%
- Umsatz +4,7% (1,7 Mrd); Ebitda Kerngesch. +30%.
DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock erwartet nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im vergangenen Jahr weiteres Wachstum. Die Erlöse im Kerngeschäft sollen 2026 um fünf bis acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duderstadt mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im Kerngeschäft mehr als 26,5 Prozent betragen. Die Mittelfrist-Prognosen bestätigte Ottobock.
Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze um 4,7 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie es weiter hieß. Im Kerngeschäft lag das Plus bei 11,7 Prozent. Das bereinigte Ebitda im Kerngeschäft stieg um fast 30 Prozent auf 415,3 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 26 Prozent./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 59,05 auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +33,33 %/+54,95 % bedeutet.
Das sehe ich nicht so. Würden in Russland die hundertausenden Kriegsveteranen alle auf Holzbeinen durch die Gegend humpeln anstatt auf schnieke reboundy Ottobock-Prothesen, würde der Druck auf die Führung wachsen, den Krieg zu beenden. Und auch wenn viele der russischen Soldaten sicher aufs heftigste leiden, so kämpfen sie doch für das imperialistische Putin-Russland. Hätten Wehrmachtssoldaten damals mehr Mitleid von der Welt bekommen sollen?
Es wird nicht Russland direkt mit Kriegsmaterial ausgerüstet, sondern vom Krieg geschundenen Menschen geholfen! Und da die meisten Russen und auch Ukrainer, nicht freiwillig in den Krieg ziehen ist dies unumstritten eine humane Unterstützung und keine Kriegsunterstützung.