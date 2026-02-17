Ottobock will nach Umsatz- und Gewinnplus weiter wachsen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 59,05 auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +33,33 %/+54,95 % bedeutet.