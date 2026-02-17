    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEMP Metals AktievorwärtsNachrichten zu EMP Metals
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    EMP Metals und Saltworks empfangen den Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan

    EMP Metals und Saltworks empfangen den Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) und die Firma Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“), der Partner des Unternehmens beim Projekt Aurora, hatten das Vergnügen, Herrn Chris Beaudry, den ehrwürdigen Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan, bei einem Rundgang durch die Planungs- und Fertigungszentrale von Saltworks in Richmond (British Columbia) empfangen zu dürfen. Hier finden die technischen Planungsarbeiten und der Zusammenbau von industriellen Abwasseraufbereitungs- und Lithiumraffinationssystemen statt (siehe Abbildung 1).

     

    Der Besuch umfasste eine eingehende Vor-Ort-Besichtigung der bestehenden und für den kommerziellen Maßstab ausgelegten Kapazitäten in den Bereichen technische Planung, Fertigung und modularisierte Produktion sowie der Lithiumraffinationsanlagen und des Lithiumraffinationssystems der Generation II von Saltworks. Diese Kapazitäten bilden die Grundlage für das Projekt Aurora – eine millionenschwere Demonstrationspartnerschaft zwischen Saltworks und EMP Metals, die den Fokus auf die Validierung und Risikominimierung einer skalierbaren Lithiumraffinationslösung richtet, um die Erschließung der Lithiumsoleressourcen Kanadas voranzutreiben.

     

    „Die Regierung von Saskatchewan ist ein starker Befürworter innovativer Projekte, die für Investitionen sorgen, gute Arbeitsplätze schaffen und unsere Position als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der kritischen Mineralien stärken“, erläutert Chris Beaudry, Minister für Energie und Ressourcen. „Das Projekt Aurora spielt eine Schlüsselrolle für das Wachstum des aufstrebenden Lithiumsektors unserer Provinz und ist ein hervorragendes Beispiel, um zu zeigen, warum Saskatchewan zu den weltweit führenden Jurisdiktionen im Bereich der Ressourcenerschließung zählt.“

     

    „Im Namen der Aktionäre von EMP möchte ich Minister Beaudry und seinem Team für ihr Interesse und für ihre anhaltende Unterstützung des Projekts Aurora danken. Es ist eine große Freude, hier in Saskatchewan zu arbeiten, wo das Risiko, welches unser Unternehmen eingegangen ist, von der hiesigen Regierung gewürdigt wird und wo unsere bisherigen Erfolge, die wir im Zuge unserer Arbeiten zum Aufbau einer neuen und wachstumsstarken Lithiumbergbaubranche in der Provinz erzielt haben, aktiv unterstützt werden“, so Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EMP Metals und Saltworks empfangen den Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) und die Firma Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“), der Partner des Unternehmens beim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     