EMP Metals und Saltworks empfangen den Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan

Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) und die Firma Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“), der Partner des Unternehmens beim Projekt Aurora, hatten das Vergnügen, Herrn Chris Beaudry, den ehrwürdigen Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan, bei einem Rundgang durch die Planungs- und Fertigungszentrale von Saltworks in Richmond (British Columbia) empfangen zu dürfen. Hier finden die technischen Planungsarbeiten und der Zusammenbau von industriellen Abwasseraufbereitungs- und Lithiumraffinationssystemen statt ( siehe Abbildung 1 ).

Der Besuch umfasste eine eingehende Vor-Ort-Besichtigung der bestehenden und für den kommerziellen Maßstab ausgelegten Kapazitäten in den Bereichen technische Planung, Fertigung und modularisierte Produktion sowie der Lithiumraffinationsanlagen und des Lithiumraffinationssystems der Generation II von Saltworks. Diese Kapazitäten bilden die Grundlage für das Projekt Aurora – eine millionenschwere Demonstrationspartnerschaft zwischen Saltworks und EMP Metals, die den Fokus auf die Validierung und Risikominimierung einer skalierbaren Lithiumraffinationslösung richtet, um die Erschließung der Lithiumsoleressourcen Kanadas voranzutreiben.

„Die Regierung von Saskatchewan ist ein starker Befürworter innovativer Projekte, die für Investitionen sorgen, gute Arbeitsplätze schaffen und unsere Position als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der kritischen Mineralien stärken“, erläutert Chris Beaudry, Minister für Energie und Ressourcen. „Das Projekt Aurora spielt eine Schlüsselrolle für das Wachstum des aufstrebenden Lithiumsektors unserer Provinz und ist ein hervorragendes Beispiel, um zu zeigen, warum Saskatchewan zu den weltweit führenden Jurisdiktionen im Bereich der Ressourcenerschließung zählt.“

„Im Namen der Aktionäre von EMP möchte ich Minister Beaudry und seinem Team für ihr Interesse und für ihre anhaltende Unterstützung des Projekts Aurora danken. Es ist eine große Freude, hier in Saskatchewan zu arbeiten, wo das Risiko, welches unser Unternehmen eingegangen ist, von der hiesigen Regierung gewürdigt wird und wo unsere bisherigen Erfolge, die wir im Zuge unserer Arbeiten zum Aufbau einer neuen und wachstumsstarken Lithiumbergbaubranche in der Provinz erzielt haben, aktiv unterstützt werden“, so Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals.