BERENBERG stuft GSK auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1660 auf 2000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Briten seien im Pharmasektor zuletzt am besten gelaufen, schrieb Kerry Holford am Montagabend. Sie lobte auch die Fortschritte in der Medikamenten-Pipeline, die solide Finanzentwicklung und den Führungswechsel. Die Bewertung der Aktien hält sie allerdings für fair./rob/ag/mis
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 24,99EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
