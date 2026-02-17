BERENBERG stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Die Kosteninflation beim BVB habe das Umsatzwachstum im zweiten Geschäftsquartal überlagert, schrieb Trion Reid am Montagabend. Er lobte aber kluges Management bei einer attraktiven Aktienbewertung. Im zweiten Geschäftshalbjahr stehe das Abschneiden in der Champions League im Fokus./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 3,23EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



