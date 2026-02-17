GOLDMAN SACHS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 203 auf 220 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und auch der Ausblick auf 2026 seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, und hätten die zuvor starken Aktien der Dänen nicht weiter angeschoben, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Er ist aber optimistisch hinsichtlich weiterer Margenausweitung und steigender Ausschüttungen an die Anleger./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 21,07EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.